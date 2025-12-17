В Омске готовится к открытию самый большой городской каток

В Омске, 19 декабря, откроется самый большой городской каток в районе стадиона «Красная звезда». Для гостей ледовой площадки будет работать фудкорт, а также предоставляться в аренду снегоходы и квадроциклы.
На территории спортивного комплекса «Красная звезда» откроется самый большой каток города площадью 13 тысяч квадратных метров. Открытие произойдет 19 декабря в 18:00. По сообщению минспорта Омской области, в день открытия всех посетителей будет ждать яркая праздничная программа.
Работать каток будет по будням за исключением понедельника с 18:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни — 15:00 до 18:00 и с 19:00 до 22:00. На «Красной звезде» будут организованы сеансы массового катания, а по выходным будут проходить выступления артистов, шоу-программы для взрослых и детей, тематические вечеринки, различные фотозоны и многое другое. Каждый найдет себе развлечение по вкусу. Также в ведомстве отмечают, что для гостей катка все время будет работать фудкорт, а также сдаваться в аренду снегоходы и квадроциклы.