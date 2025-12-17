Ричмонд
Специалист рассказал о пагубном действии одной добавки в чай

Нарколог Шуров: чай с голубым лотосом вызывает галлюцинации.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

При употреблении чая с голубым лотосом могут появиться галлюцинации. Как рассказал NEWS.ru нарколог и психиатр Василий Шуров, голубой лотос — мощный галлюциноген, способный кардинально изменить психическое состояние человека. Чай с этой добавкой может увеличить риск развития психических расстройств.

— Могут появиться видения и слуховые галлюцинации. То есть человек перестает адекватно воспринимать реальность. Особенно опасен такой чай для тех, кто имеет предрасположенность к психическим заболеваниям, — уточнил специалист.

Врач подчеркивает, что хотя галлюциногены не вызывают физического привыкания, эффект от них многим нравится, это и есть главная опасность. Подобные эксперименты с сознанием могут привести к развитию серьезных заболеваний с психикой.