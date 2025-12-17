К чему снится время?

Время во сне отражает внутреннее состояние, связанное с ощущением жизни, ее ритма и ценности. Такой сон может говорить о спешке, тревоге, страхе не успеть или, напротив, о желании остановиться и переосмыслить происходящее. Если во сне время идет слишком быстро, это часто указывает на ощущение, что события выходят из-под контроля, а жизнь проходит мимо. Если же время тянется мучительно долго, возможно, вы застряли в ситуации, которая давно требует решения. Остановка времени во сне символизирует потребность в паузе, желание сохранить момент или страх перед будущими изменениями.