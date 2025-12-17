В ближайшие два часа лучше никуда не ехать: Уфа застыла в огромных пробках

Сегодня вечером, 17 декабря, в Уфе образовались масштабные заторы, которые сервис «Яндекс. Пробки» оценил в девять баллов. Интенсивные пробки наблюдались на большинстве ключевых магистралей и улиц города.
В числе самых загруженных оказались улицы Софьи Перовской, Мубарякова, Бельская, Пугачева, Воровского, Менделеева, Сочинская, Бакалинская, Степана Кувыкина, Минигали Губайдуллина, Степана Злобина, Сагит Агиша, 50-летия Октября, Карла Маркса, Большая Гражданская, Аксакова, Ленина Седова, Сельская Богородская, Новоженова, Трамвайная, Вологодская, Первомайская, Уфимское шоссе, Интернациональная, Комсомольская, Шафиева, 50 лет СССР, Революционной, Кирова, Чернышевского, Цюрупы, Заки Валиди, Кировоградская, Бабушкина, Пархоменко, а также проспект Октября и бульвар Ибрагимова.
Согласно прогнозу сервиса, пиковая нагрузка на дорожную сеть должна пойти на спад, и к 20:00 транспортная ситуация в столице Башкирии нормализуется.
