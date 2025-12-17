Создан умный алгоритм для разработки антенн 6G-связи

Как отмечают специалисты, ученые со всего мира работают над созданием технологий, необходимых для функционирования систем шестого поколения беспроводной связи. Они будут работать на частотах субтерагерцового диапазона, составляющих десятки и сотни гигагерц, что позволит им передавать данные со скоростью в сотни гигабит в секунду, но для этого необходимо создать очень чувствительные и компактные антенны.