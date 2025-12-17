Новостройки рискуют остаться незаселенными: В Молдове здания проверят на устойчивость к землетрясениям

По итогам проверки дома поделят на 3 уровня риска: низкий, средний и высокий. Если риск высокий, зданию уделят повышенное внимание. Его внесут в список, сделают подробные технические обследования, при необходимости — проведут работы по укреплению конструкций. Будет ли рассматриваться опция сноса в самых «тяжелых случаях» Щипитка не уточнил.