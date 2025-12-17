Ричмонд
Новостройки рискуют остаться незаселенными: В Молдове здания проверят на устойчивость к землетрясениям

По итогам проверки дома поделят на 3 уровня риска: низкий, средний и высокий.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове готовят карту сейсмических рисков. Для этого все здания пройдут оценку устойчивости к землетрясениям, сообщает TV8.

Новая карта может сказаться и на ценах на жилье, рассказал госсекретарь министерства инфраструктуры Вячеслав Щипитка.

По итогам проверки дома поделят на 3 уровня риска: низкий, средний и высокий. Если риск высокий, зданию уделят повышенное внимание. Его внесут в список, сделают подробные технические обследования, при необходимости — проведут работы по укреплению конструкций. Будет ли рассматриваться опция сноса в самых «тяжелых случаях» Щипитка не уточнил.

