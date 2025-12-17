Четыре человека погибли: в Башкирии на трассе столкнулись две «Лады»

Сегодня, 17 декабря, в Кугарчинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Как сообщил глава республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов, авария случилась около 17:00 на 395-м километре автодороги Магнитогорск — Ира.
По предварительным данным, 38-летний водитель Lada Vesta выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Lada Granta. В результате столкновения на месте трагедии до приезда скорой помощи скончались водитель «Гранты», два его пассажира и 50-летняя пассажирка «Весты».
Для оказания помощи на месте происшествия и координации работы полиции на место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции и эксперты-автотехники Экспертно-криминалистического центра МВД Башкирии.
— Подробности уточняются, — заявил Севастьянов.
