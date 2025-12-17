В Ростове до 1 августа 2026 года проведут консервацию Дома Красса

Консервацию Дома Красса в Ростове-на-Дону должны выполнить до 1 августа 2026 года. Такой ответ от комитета по охране ОКН получили представители объединения «МойФасад».
Оказывается, еще в октябре 2025 года было утверждено охранное обязательство, в рамках которого от собственника потребовали провести консервационные и противоаварийные работы до указанного срока.
Участники объединения надеются, что условия будут выполнены. Градозащитники просят как можно скорее полностью ограничить доступ в помещения, чтобы защитить здание от разграбления.
Напомним, аварийный памятник архитектуры находится в переулке Университетском.
