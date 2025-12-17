Опись ценной посылки омичи могут оформить не выходя из дома

Почта России запустила услугу онлайн-оформления описи вложения для ценных отправлений. При этом в ведомстве утверждают, что электронная опись вложения будет обладать такой же юридической значимостью, как и бланк.
Омичи теперь могут заранее составить опись содержимого своего ценного письма или посылки. Сделать это можно на сайте Почты России. Такой электронный перечень будет иметь полную юридическую силу, как и обычный бумажный, заполненный в отделении. Благодаря этому нововведению оформление ценных отправлений станет гораздо удобнее и быстрее.
В ведомстве отмечают, что опись вложения необходима в том случае, если важно официально подтвердить содержимое письма или посылки, а также для фиксирования передачи конкретных бумаг адресату (налоговой, суду и др.). Размещая на сайте опись, отправитель должен указать все пересылаемые предметы, их количество и оценочную стоимость каждой вещи в полных рублях.