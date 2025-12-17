Опись ценной посылки омичи могут оформить не выходя из дома

Омичи теперь могут заранее составить опись содержимого своего ценного письма или посылки. Сделать это можно на сайте Почты России. Такой электронный перечень будет иметь полную юридическую силу, как и обычный бумажный, заполненный в отделении. Благодаря этому нововведению оформление ценных отправлений станет гораздо удобнее и быстрее.