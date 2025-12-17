Четыре человека погибли в страшной аварии в Башкирии: прокуратура начала проверку

По предварительной версии, столкновение после того, как 38-летний водитель «Весты» выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП на месте скончались водитель «Гранты», два его пассажира и 50-летняя пассажирка «Весты». По данным прокуратуры, еще трое участников аварии, в том числе 8-летний ребенок, осматриваются медиками. На место происшествия для координации работы выехал прокурор Кугарчинского района Айрат Абсатаров.