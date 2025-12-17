Ричмонд
Четыре человека погибли в страшной аварии в Башкирии: прокуратура начала проверку

Прокуратура Башкирии начала проверку из-за ДТП с четырьмя погибшими.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Башкирии взяла на контроль расследование обстоятельств аварии в Кугарчинском районе, в результате которой погибли четыре человека. По предварительным данным, сегодня около 17:00 на 395-м километре трассы Магнитогорск — Ира столкнулись автомобили Lada Granta и Lada Vesta.

По предварительной версии, столкновение после того, как 38-летний водитель «Весты» выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП на месте скончались водитель «Гранты», два его пассажира и 50-летняя пассажирка «Весты». По данным прокуратуры, еще трое участников аварии, в том числе 8-летний ребенок, осматриваются медиками. На место происшествия для координации работы выехал прокурор Кугарчинского района Айрат Абсатаров.

Для установления точных причин трагедии на место также прибыли сотрудники Госавтоинспекции и эксперты-автотехники Экспертно-криминалистического центра МВД Башкирии. Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки и принятие процессуального решения.

