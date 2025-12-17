Литва арестовала 21 человека из-за дела о воздушных шарах у границы Беларуси

В ходе свыше 80 обысков обнаружены и изъяты сигареты, сим-карты, блокираторы средств связи, огнестрельное оружие и т.д. Также у преступников конфисковано и арестовано имущество, в том числе элитные автомобили и другие ценности, на сумму примерно 720 тысяч евро.