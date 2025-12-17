Литва арестовала 21 человека из-за дела о воздушных шарах у границы Беларуси

В соседней Литве задержан 21 человек по делу о воздушных шарах у границы Беларуси, пишет БелТА со ссылкой на литовские СМИ.
Литовские правоохранители в ходе масштабной операции задержали подозреваемых в контрабанде сигарет. Предположительно задержаны и лидеры преступной организации.
Сообщается, что свыше 140 литовских офицеров участвовали в обысках и операции по поимке «мафии метеозондов».
В ходе свыше 80 обысков обнаружены и изъяты сигареты, сим-карты, блокираторы средств связи, огнестрельное оружие и т.д. Также у преступников конфисковано и арестовано имущество, в том числе элитные автомобили и другие ценности, на сумму примерно 720 тысяч евро.
— Преступная группировка характеризовалась крайне жестким сговором и разделением ролей. Контрабанда сигарет осуществлялась систематически, слаженно, под жестким контролем организаторов, — прокомментировали в литовской прокуратуре.
Напомним, 9 декабря власти соседней с Беларусью Литвы ввели режим ЧС из-за метеозондов.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал воздушные шары абсурдным поводом для закрытия Литвой границы с Беларусью.
Между тем вспышка газовоздушной смеси в многоэтажке в Гомеле сместила бетонные плиты в квартире. Позже МЧС сообщило подробности вспышки газа в многоэтажном доме в Гомеле: «Произошло обрушение плит перекрытия, ведется поиск пострадавших».