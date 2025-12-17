Ричмонд
«Мужчина с кем-то подозрительно разговаривал»: работники банка и полицейские спасли сибиряка от необдуманного поступка

В Иркутске полицейские отговорили мужчину переводить деньги мошенникам.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Бдительность сотрудников банка и оперативная реакция полиции спасли пенсионера от потери миллиона рублей в Иркутске. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по региону, пожилой мужчина, разговаривая по телефону, пытался перевести на неизвестный счет миллион рублей. Разговор услышали банковские работники. Странное поведение сибиряка привлекло их внимание. Поэтому о происходящем они сообщили в полицию.

— Оперативники успели вовремя вмешаться и убедить мужчину, что его обманывают. Растерянный пенсионер позже рассказал, что собеседник представился сотрудником снабжающей организации и предложил заменить счетчики, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Под этим предлогом аферисты выманили у мужчины коды из СМС. Затем, сообщив о якобы готовящемся хищении его средств, настаивали на переводе всех сбережений на «безопасный счет». Сын спасенного пенсионера поблагодарил полицейских за их профессионализм и помощь в сохранении семейных накоплений.