Восстановили стену, монтируют окна и балконы: В Батайске завершают ремонт домов после атаки беспилотника

Батайск близок к завершению работ по ликвидации последствий массированной атаки беспилотников. Как сообщил глава города Валентин Кукин, на Октябрьской улице, где были повреждены окна, подрядчик уже завершил их замену.
— На выходных установили последние три, — отметил глава. — Для жителей эти работы выполнены полностью бесплатно. Всего смонтировано порядка 200 новых стеклопакетов. Сейчас мастера занимаются внутренней отделкой, а следующим этапом станет остекление балконов.
В доме № 17 на Западном шоссе, где ударной волной был частично разрушен фасад, ситуация была сложнее. Однако критически важный этап уже позади: бетонные работы завершены, поврежденный участок стены восстановлен, а проем, который сделал подрядчик в ходе восстановления, заделан. Работы лично проверяли прокурор города и заместитель главы администрации. Сейчас подрядчик готовится к установке балконных дверей и стеклопакетов. Полное остекление фасада планируется завершить до конца февраля.
Фото: предоставлено пресс-службой Администрации г. Батайска.
Нынешние восстановительные работы — продолжение той оперативной помощи, которую город начал оказывать сразу после октябрьского ЧП. Напомним, что в результате атаки были повреждены десятки квартир, автомобилей и объектов.
— Все работы ведутся без спешки «для отчета», но и без пауз — ровно так, как требуют строительные нормы и безопасность людей, — подчеркнул Валентин Кукин. Основная задача — сделать все качественно, чтобы к этим домам больше не возвращаться с переделками. Каждый адрес остается на личном контроле главы.