Эксперты сказали белорусам, в чем разница между сгущенкой и сгущенным молоком

«В самом наименовании сгущенного молока должно быть полное его наименование. Слова могут быть переставлены, например, молоко цельное сгущенное с сахаром, а не цельное с сахаром молоко. А потом стоять, например, “сгущенка”. И тогда мы все понимаем, что полное наименование — это объект технического регламента, и это именно определенное сгущенное молоко. А “сгущенка” — это придуманное наименование, которое производитель присвоил своей продукции».