Эксперты сказали белорусам, в чем разница между сгущенкой и сгущенным молоком

Начальник отдела технического регулирования и стандартизации в сфере пищевой, химической и сельскохозяйственной продукции Евразийской экономической комиссии Анна Зуевская сказала БелТА, в чем разница между сгущенкой и сгущенным молоком.
По словам эксперта, в технических регламентах ЕЭК есть четыре вида сгущенного молока. Например, сгущенное с сахаром обезжиренное или сгущенное с сахаром цельное. А вот слова «сгущенка» там нет в принципе.
«Это придуманное наименование», — говорит Зуевская, уточняя: на упаковке продукта его можно использовать. Эксперт говорит:
«В самом наименовании сгущенного молока должно быть полное его наименование. Слова могут быть переставлены, например, молоко цельное сгущенное с сахаром, а не цельное с сахаром молоко. А потом стоять, например, “сгущенка”. И тогда мы все понимаем, что полное наименование — это объект технического регламента, и это именно определенное сгущенное молоко. А “сгущенка” — это придуманное наименование, которое производитель присвоил своей продукции».
А член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий уточнил, что понять «настоящесть» сгущенного молока можно, прочитав состав:
«Мне кажется, мы все уже научились читать не только наименование, но и составы. Понимаем, что там должно быть прописано».
А ситуацию со «сгущенкой» сравнил с некогда имевшей место истории с «сырным продуктом», которые выдавали за сыр. Разобраться помогли изменения в технические регламенты.
