В Гомеле жильцы пострадавшего при вспышке газа дома получили места в гостинице

По словам начальника Гомельского областного управления МЧС Сергея Дичковского, около 16.00 часов после произошедшего ЧП прошла комиссия по чрезвычайным ситуациям. И всем жильцам дома, которые нуждаются во временном жилье, предоставили места с питанием в гостиницах. Мероприятиями по эвакуации жильцов дома — на контроле председателя Гомельского горисполкома.