В Гомеле жильцы пострадавшего при вспышке газа дома получили места в гостинице

Жильцам пострадавших от газовой вспышки квартир в многоэтажке в Гомеле предоставили временное жилье, сообщили в пресс-службе МЧС.
По словам начальника Гомельского областного управления МЧС Сергея Дичковского, около 16.00 часов после произошедшего ЧП прошла комиссия по чрезвычайным ситуациям. И всем жильцам дома, которые нуждаются во временном жилье, предоставили места с питанием в гостиницах. Мероприятиями по эвакуации жильцов дома — на контроле председателя Гомельского горисполкома.
— Всем людям уделено внимание. Кого-то забрали родственники, — рассказал представитель МЧС.
Касаемо самого дома, МЧС и другие службы заняты укреплением конструкции наружных стен и разбором конструкций внутри. На месте ЧС также работают психологи МЧС, оказывая экстренную помощь жильцам дома.
— Спасатели и представители «Красного креста» развернули модули для обогрева людей, — добавили в пресс-службе.
Мы писали, что вспышка газовоздушной смеси в многоэтажке в Гомеле сместила бетонные плиты в квартире. Позже МЧС сообщило подробности вспышки газа в многоэтажном доме в Гомеле: «Произошло обрушение плит перекрытия, ведется поиск пострадавших».
По первому видео МЧС было понятно, что взрывная волна повредила не только стены и перекрытия панельного дома, но также выбила окна в одной из комнат, повредила остекление балкона, разрушив его плиту.