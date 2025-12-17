Ростовчане одними из первых смогут увидеть сериал «Ландыши. Вторая весна»

22 декабря в ростовском кинотеатре «Горизонт» состоится премьера долгожданного второго сезона сериала «Ландыши. Вторая весна».
Премьерный показ в 19:00 зрителям представят звезда проекта актриса Ника Здорик, актер Владимир Тяптушкин и продюсер Юрий Сапронов. Для поклонников также организуют автограф-сессию, где можно будет пообщаться с актерами и создателями.
Первый сезон истории любви между богатой наследницей Катей и простым парнем Лехой стал настоящим феноменом. С января 2025 года «Ландыши. Такая нежная любовь» собрали более 100 миллионов просмотров, а его эмоциональный финал вызвал бурный отклик в соцсетях, оставив зрителей в ожидании продолжения.
Создатели обещают, что второй сезон будет еще масштабнее. История Кати, солистки группы «Ландыши», усложнится. Героиню ждет распад коллектива, борьба за наследство, интриги и главное — поиски пропавшего мужа.
