Ростовчане одними из первых смогут увидеть сериал «Ландыши. Вторая весна»

Первый сезон истории любви между богатой наследницей Катей и простым парнем Лехой стал настоящим феноменом. С января 2025 года «Ландыши. Такая нежная любовь» собрали более 100 миллионов просмотров, а его эмоциональный финал вызвал бурный отклик в соцсетях, оставив зрителей в ожидании продолжения.