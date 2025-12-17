Ричмонд
В Калининградский зоопарк посыпались звонки от желающих купить животное в подарок на Новый год

Горожан расстраивают отказами и объясняют причину.

Источник: Клопс.ru

В преддверии Нового года калининградцы стали часто звонить в зоопарк с просьбой купить в подарок животных, птиц и рыб. Об этом сообщили в телеграм-канале учреждения.

Некоторые после праздников, наоборот, хотят пристроить любимца, так как хозяева уезжают, не успевают или не могут за ним ухаживать. Одним из проблемных видов считается попугай, содержать которого на практике гораздо труднее, чем в теории.

«Уже довольно давно зоопарк не продаёт животных в частные руки. Мы не можем отследить их судьбу и никак не можем повлиять на качество их жизни. Но душа болит за всех», — объяснили в зоопарке.