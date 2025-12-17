Ричмонд
В регионах России появилось более 500 тыс. домовых чатов в Max

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Более 500 тыс. домовых чатов создали в Max в регионах России, говорится в сообщении Telegram-канала Минстроя РФ.

«Глава Минстроя России Ирек Файзуллин провел еженедельное совместное совещание с регионами и главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС). На совещании рассмотрели вопросы своевременности выплат по заработной плате работникам строительной отрасли и ЖКХ, а также интеграции национального мессенджера Max в рамках коммуникации поставщиков и потребителей коммунальных услуг. Органами государственного жилищного надзора (ГЖН) регионов создано более 505 тыс. домовых чатов», — отмечается в сообщении.

Во все домовые чаты добавлен администратор. Общее количество пользователей в созданных домовых чатах — 4,2 млн человек.

Глава Минстроя России обратил внимание руководства регионов на необходимость усиления контроля за работой муниципалитетов в части создания общедомовых чатов и каналов на базе национального мессенджера Max, а также активизации коммуникации представителей организаций с жителями.