В регионах России появилось более 500 тыс. домовых чатов в Max

«Глава Минстроя России Ирек Файзуллин провел еженедельное совместное совещание с регионами и главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС). На совещании рассмотрели вопросы своевременности выплат по заработной плате работникам строительной отрасли и ЖКХ, а также интеграции национального мессенджера Max в рамках коммуникации поставщиков и потребителей коммунальных услуг. Органами государственного жилищного надзора (ГЖН) регионов создано более 505 тыс. домовых чатов», — отмечается в сообщении.