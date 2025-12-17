Ростовская АЭС досрочно выполнила годовой план по выработке электроэнергии

Сообщается, что годовое государственное задание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по выработке электроэнергии Ростовской атомной станцией выполнено досрочно. На середину декабря было выработано 32,576 млрд кВтч. Этот объем эквивалентен энергопотреблению всей промышленности и населения Ростовской области, включая более 4 млн жителей, примерно за полтора года.
Сейчас АЭС продолжает производить электричество сверх плана, обеспечивая Южный и Северо-Кавказский федеральные округа энергией. Это поддерживает энергетическую устойчивость юга России, объединяя 15 регионов с населением около 27 миллионов человек.
— Наша электроэнергия зажигает каждую третью лампочку в регионе. В наступающем году мы отметим юбилей — 25 лет с момента пуска первого энергоблока. Сейчас готовимся к большому объему работ по продлению срока его эксплуатации, чтобы продолжать безопасно и надежно обеспечивать энергией всех потребителей, — подчеркнул директор атомной станции Андрей Сальников.
Напомним, что сегодня доля атомной генерации в структуре производства электроэнергии Ростовской области составляет более 70%, Объединенной энергосистемы (ОЭС) Юга — около 30%. С начала эксплуатации в 2001 году атомная станция выработала более 471 млрд кВтч электроэнергии.