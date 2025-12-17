Ростовская АЭС досрочно выполнила годовой план по выработке электроэнергии

— Наша электроэнергия зажигает каждую третью лампочку в регионе. В наступающем году мы отметим юбилей — 25 лет с момента пуска первого энергоблока. Сейчас готовимся к большому объему работ по продлению срока его эксплуатации, чтобы продолжать безопасно и надежно обеспечивать энергией всех потребителей, — подчеркнул директор атомной станции Андрей Сальников.