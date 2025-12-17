Главные новости к вечеру 17 декабря 2025 года

США готовят новый пакет санкций против российского энергетического сектора, чтобы усилить давление на Москву в случае, если она отклонит мирное соглашение с Украиной, передает Bloomberg. Отмечается, что США рассматривают разные варианты, в том числе против судов «теневого флота», используемых для транспортировки нефти по морю. Также санкции могут быть введены против трейдеров, содействующих этим операциям.