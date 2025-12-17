Ричмонд
Главные новости к вечеру 17 декабря 2025 года

Последние новости за сегодня — 17 декабря 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Диана Потапова
Автор Новости Mail

Путин рассказал, что будет при отказе Украины от диалога

Источник: РИА "Новости"

Если украинская сторона откажется от разговора по существу, Россия обеспечит достижение своих целей военным путем, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. В числе приоритетных вопросов Путин обозначил создание и расширение буферной зоны безопасности. По его словам, эту задачу российская армия будет решать последовательно.

США готовят санкции на случай провала сделки по Украине

Источник: Reuters

США готовят новый пакет санкций против российского энергетического сектора, чтобы усилить давление на Москву в случае, если она отклонит мирное соглашение с Украиной, передает Bloomberg. Отмечается, что США рассматривают разные варианты, в том числе против судов «теневого флота», используемых для транспортировки нефти по морю. Также санкции могут быть введены против трейдеров, содействующих этим операциям.

Politico узнал о схеме, по которой ЕС решит вопрос с активами РФ

Источник: Reuters

Лидеры Евросоюза могут договориться на саммите 18 декабря о конкретных формулировках для изъятия российских активов, а технические вопросы оставить на рассмотрение Совета ЕС и Европарламента, пишет издание Politico. Этот вариант источник издания назвал запасным. По его словам, по сути на заседании европейские лидеры принципиально согласятся с использованием российских активов, не закрывая при этом вопрос окончательно.

В России перезапустят электронные кошельки QIWI

Источник: РИА "Новости"

Компания АО «Киви», которая консолидировала российские активы после раздела международной платежной группы QIWI и не смогла сохранить лицензию QIWI Банка, возвращается на рынок с новым платежным проектом. Она перезапустила электронный кошелек на базе банка «Евроальянс», принадлежащим микрофинансовой компании «Займер». Об этом РБК рассказали представители компаний.

ВС РФ освободили село в Днепропетровской области

Источник: РИА "Новости"

Российские войска за минувшие сутки освободили населенный пункт Герасимовка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что населенный пункт брали под контроль штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки «Восток», тем самым расширив плацдарм на западном берегу реки Гайчур.

