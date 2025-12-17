Главные новости к вечеру 17 декабря 2025 года

Путин рассказал, что будет при отказе Украины от диалога
Если украинская сторона откажется от разговора по существу, Россия обеспечит достижение своих целей военным путем, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. В числе приоритетных вопросов Путин обозначил создание и расширение буферной зоны безопасности. По его словам, эту задачу российская армия будет решать последовательно.
США готовят санкции на случай провала сделки по Украине
США готовят новый пакет санкций против российского энергетического сектора, чтобы усилить давление на Москву в случае, если она отклонит мирное соглашение с Украиной, передает Bloomberg. Отмечается, что США рассматривают разные варианты, в том числе против судов «теневого флота», используемых для транспортировки нефти по морю. Также санкции могут быть введены против трейдеров, содействующих этим операциям.
Politico узнал о схеме, по которой ЕС решит вопрос с активами РФ
Лидеры Евросоюза могут договориться на саммите 18 декабря о конкретных формулировках для изъятия российских активов, а технические вопросы оставить на рассмотрение Совета ЕС и Европарламента, пишет издание Politico. Этот вариант источник издания назвал запасным. По его словам, по сути на заседании европейские лидеры принципиально согласятся с использованием российских активов, не закрывая при этом вопрос окончательно.
В России перезапустят электронные кошельки QIWI
Компания АО «Киви», которая консолидировала российские активы после раздела международной платежной группы QIWI и не смогла сохранить лицензию QIWI Банка, возвращается на рынок с новым платежным проектом. Она перезапустила электронный кошелек на базе банка «Евроальянс», принадлежащим микрофинансовой компании «Займер». Об этом РБК рассказали представители компаний.
ВС РФ освободили село в Днепропетровской области
Российские войска за минувшие сутки освободили населенный пункт Герасимовка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что населенный пункт брали под контроль штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки «Восток», тем самым расширив плацдарм на западном берегу реки Гайчур.