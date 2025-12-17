Ричмонд
«Проверяются соседние дома и подъезды». В Гомеле ЖКХ расселяет жильцов и проверяет дома после вспышки газа в многоэтажке

ЖКХ Гомеля: в поврежденном от вспышки газа доме отключены газ, свет и отопление.

Источник: Комсомольская правда

В Гомеле в поврежденном в результате вспышки газа многоэтажном доме на улице Косарева, 3, отключены газ, свет и отопление, сообщили в Министерстве ЖКХ.

«Комсомолка» писала, что вспышка газовоздушной смеси в многоэтажке в Гомеле 17 декабря сместила бетонные плиты в квартире. Позже МЧС сообщило подробности вспышки газа в многоэтажном доме в Гомеле, заявив, что произошло обрушение плит перекрытия и ведется поиск пострадавших.

В свою очередь в ЖКХ уточнили, что службы ведомства вместе с сотрудниками МЧС проводят обследование пострадавшего от взрыва бытового газа многоквартирного жилого дома.

— В пострадавшем подъезде отключено водоснабжение, теплоснабжение, подача электроэнергии, — прокомментировали в пресс-службе.

Также сказали, что специалисты ЖКХ проводят обследование соседних подъездов и близлежащих домов на наличие возможных повреждений после вспышки газа.

— Выполняются все необходимые меры для поддержания систем жизнеобеспечения, — добавили в ЖКХ.

Также сообщили, что в Гомеле жильцы пострадавшего при вспышке газа дома получили места в гостинице.