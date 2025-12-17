«Проверяются соседние дома и подъезды». В Гомеле ЖКХ расселяет жильцов и проверяет дома после вспышки газа в многоэтажке

«Комсомолка» писала, что вспышка газовоздушной смеси в многоэтажке в Гомеле 17 декабря сместила бетонные плиты в квартире. Позже МЧС сообщило подробности вспышки газа в многоэтажном доме в Гомеле, заявив, что произошло обрушение плит перекрытия и ведется поиск пострадавших.