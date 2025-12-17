«Проверяются соседние дома и подъезды». В Гомеле ЖКХ расселяет жильцов и проверяет дома после вспышки газа в многоэтажке

В Гомеле в поврежденном в результате вспышки газа многоэтажном доме на улице Косарева, 3, отключены газ, свет и отопление, сообщили в Министерстве ЖКХ.
«Комсомолка» писала, что вспышка газовоздушной смеси в многоэтажке в Гомеле 17 декабря сместила бетонные плиты в квартире. Позже МЧС сообщило подробности вспышки газа в многоэтажном доме в Гомеле, заявив, что произошло обрушение плит перекрытия и ведется поиск пострадавших.
В свою очередь в ЖКХ уточнили, что службы ведомства вместе с сотрудниками МЧС проводят обследование пострадавшего от взрыва бытового газа многоквартирного жилого дома.
— В пострадавшем подъезде отключено водоснабжение, теплоснабжение, подача электроэнергии, — прокомментировали в пресс-службе.
Также сказали, что специалисты ЖКХ проводят обследование соседних подъездов и близлежащих домов на наличие возможных повреждений после вспышки газа.
— Выполняются все необходимые меры для поддержания систем жизнеобеспечения, — добавили в ЖКХ.
Также сообщили, что в Гомеле жильцы пострадавшего при вспышке газа дома получили места в гостинице.