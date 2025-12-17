Москвичам посоветовали подкармливать птиц зимой несоленым салом

Птиц в мороз следует подкармливать несоленым салом, поскольку животный жир необходим для выживания, рассказал Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы в телеграм-канале.
В ведомстве отметили, что сало для птиц — суперфуд, поскольку в зимние дни они тратят много энергии на поддержание температуры тела. «Животный жир помогает быстро и эффективно восполнить запасы калорий», — сказано в публикации.
Первыми на запах сала к кормушке прилетят синицы, дятлы и поползни. К ним также могут присоединиться всеядные врановые, такие как вороны, галки и сойки. Однако птицам нужно предлагать сало без соли, пряностей и копчения.