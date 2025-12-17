Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвичам посоветовали подкармливать птиц зимой несоленым салом

Животный жир необходим им для выживания.

Источник: Freepik

Птиц в мороз следует подкармливать несоленым салом, поскольку животный жир необходим для выживания, рассказал Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы в телеграм-канале.

В ведомстве отметили, что сало для птиц — суперфуд, поскольку в зимние дни они тратят много энергии на поддержание температуры тела. «Животный жир помогает быстро и эффективно восполнить запасы калорий», — сказано в публикации.

Первыми на запах сала к кормушке прилетят синицы, дятлы и поползни. К ним также могут присоединиться всеядные врановые, такие как вороны, галки и сойки. Однако птицам нужно предлагать сало без соли, пряностей и копчения.