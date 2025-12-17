Четверо погибли, трое — в больнице: в МЧС рассказали подробности страшного ДТП в Башкирии

МЧС Башкирии рассказало подробности страшной аварии, произошедшей сегодня в Кугарчинском районе и унесшей жизни четырех человек. На трассе Магнитогорск — Ира произошло лобовое столкновение двух автомобилей.
По данным ведомства, сегодня около 17:00 на 395-м километре дороги возле населенного пункта Туембетово столкнулись автомобили Lada Granta и Lada Vesta. По предварительной версии ГАИ, 38-летний водитель Lada Vesta выехал на полосу встречного движения, что и привело к катастрофе.
В результате ДТП на месте скончались водитель «Гранты», два его пассажира и 50-летняя пассажирка «Весты». По информации МЧС и прокуратуры, еще трое участников аварии, в том числе 8-летний ребенок, получили травмы и были доставлены в Исянгуловскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи.
Для ликвидации последствий аварии и оказания помощи было привлечено 26 человек и 8 единиц техники от МЧС. На месте работают оперативные группы Госавтоинспекции, Экспертно-криминалистического центра МВД, прокуратуры и других экстренных служб.
Прокурор Кугарчинского района Айрат Абсатаров выехал на место для координации работы всех служб. Прокуратура республики взяла на особый контроль ход проверки и установление всех обстоятельств трагедии.
Спасатели призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах, особенно в зимний период, соблюдать скоростной режим и помнить, что в случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.
