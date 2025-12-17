Четверо погибли, трое — в больнице: в МЧС рассказали подробности страшного ДТП в Башкирии

В результате ДТП на месте скончались водитель «Гранты», два его пассажира и 50-летняя пассажирка «Весты». По информации МЧС и прокуратуры, еще трое участников аварии, в том числе 8-летний ребенок, получили травмы и были доставлены в Исянгуловскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи.