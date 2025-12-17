Мужчина похудел на 114 килограммов благодаря одному виду спорта

По словам Феррейры, он начал набирать вес в 17 лет. Тогда он почувствовал свободу в выборе еды и начал часто питаться вне дома нездоровой пищей. Затем британец стал заедать негативные эмоции и никак не мог себя контролировать. «Я как будто выедал себе скорый путь к могиле», — объяснил он.