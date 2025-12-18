Врач назвала способ избежать отеков

«Частая причина выраженных отеков — употребление продуктов с высоким содержанием натрия», — объяснила Энгельгардт. Чтобы избежать отеков в Новый год, она посоветовала за несколько дней до праздника ограничить количество продуктов с высоким содержанием соли в рационе.
В частности, доктор порекомендовала отказаться от полуфабрикатов, консервов, колбасных изделий и готовых завтраков. Она также призвала чаще включать в рацион цельнозерновые продукты, овощи, фрукты, ягоды и несоленые орехи. Мясо и рыбу она посоветовала готовить самостоятельно и добавлять в блюдо минимальное количество соли.
Врач добавила, что меньшее количества натрия в ежедневном меню также благоприятно снизит нагрузку на сердечно-сосудистую систему и поможет нормализовать давление. «А хорошее самочувствие благоприятно скажется и на внешности», — заверила Энгельгардт.