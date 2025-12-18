Врач назвала способ избежать отеков

В частности, доктор порекомендовала отказаться от полуфабрикатов, консервов, колбасных изделий и готовых завтраков. Она также призвала чаще включать в рацион цельнозерновые продукты, овощи, фрукты, ягоды и несоленые орехи. Мясо и рыбу она посоветовала готовить самостоятельно и добавлять в блюдо минимальное количество соли.