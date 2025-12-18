Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач назвала способ избежать отеков

Врач-физиотерапевт Галина Энгельгардт рассказала, как можно избежать отеков. Способ сделать это она назвала в беседе с aif.ru.

Источник: Freepik.com

«Частая причина выраженных отеков — употребление продуктов с высоким содержанием натрия», — объяснила Энгельгардт. Чтобы избежать отеков в Новый год, она посоветовала за несколько дней до праздника ограничить количество продуктов с высоким содержанием соли в рационе.

В частности, доктор порекомендовала отказаться от полуфабрикатов, консервов, колбасных изделий и готовых завтраков. Она также призвала чаще включать в рацион цельнозерновые продукты, овощи, фрукты, ягоды и несоленые орехи. Мясо и рыбу она посоветовала готовить самостоятельно и добавлять в блюдо минимальное количество соли.

Врач добавила, что меньшее количества натрия в ежедневном меню также благоприятно снизит нагрузку на сердечно-сосудистую систему и поможет нормализовать давление. «А хорошее самочувствие благоприятно скажется и на внешности», — заверила Энгельгардт.