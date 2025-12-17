Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 18 декабря 2025

Отключение света в Иркутске 18 декабря 2025 года коснется Октябрьского, Ленинского, Правобережного и Свердловского районов. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала «Свет38», временные неудобства связаны с неотложными работами на электрических сетях.
По большей части адресов в Ленинском районе света не будет ночью в течение двух часов. В Октябрьском районе электроэнергию отключат на улице Пискунова с 10 до 15 часов, на Байкальской с 14 до 17 часов и Красных Мадьяр с 22 часов вечера до 4 утра 19 декабря.
В Свердловском и Правобережном районах электричество будут отключать в разные промежутки времени в течение всего дня. Поэтому лучше заранее запастись всем необходимым и зарядить гаджеты. Более подробную информацию об отключении света в Иркутске 18 декабря 2025 года можно узнать ЗДЕСЬ.