Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 18 декабря 2025

По большей части адресов в Ленинском районе света не будет ночью в течение двух часов. В Октябрьском районе электроэнергию отключат на улице Пискунова с 10 до 15 часов, на Байкальской с 14 до 17 часов и Красных Мадьяр с 22 часов вечера до 4 утра 19 декабря.