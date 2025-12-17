Ричмонд
В Омской области приобщились к сотовой связи еще восемь сел и деревень

Мобильная связь в поселениях семи муниципальных районов региона появилась благодаря запуску новых базовых станций сотовой связи.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области завершена установка девяти новых базовых станций сотовой связи. Благодаря этому, в восьми селах и деревнях региона наконец появилась возможность общаться по мобильному телефону.

В рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0», новые базовые станции были установлены в следующих населенных пунктах: село Воронково, Таврический район; деревня Баландино, Таврический район; деревня Кочковатое, Оконешниковский район; деревня Придорожное, Нижнеомский район; поселок Драгунский, Любинский округ; деревня Кольцово, Кормиловский район; деревня Кондрашино, Знаменский район и деревня Новое Село, Калачинский район.

Как отмечают в министерстве цифрового развития и связи Омской области, благодаря установке этих станций, долгожданный доступ к мобильной связи наконец получили 1700 жителей перечисленных населенных пунктов.