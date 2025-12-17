Ростовский исполнитель создал вирусное видео на хит «Бобр»

Исполнитель из Ростовской области Вячеслав Скрипка, чья песня «Бобр» с группой SLAVA SKRIPKA стала вирусным хитом в начале этого года, представил необычную версию трека. В начале декабря музыкант опубликовал официальный мультипликационный клип, созданный в коллаборации с фрилансером и 2D-художником.
Как рассказал Вячеслав, идея родилась в социальной сети, где художник Илья Капман начал создавать отрывки мультфильма под песню «Бобр». Музыкант связался с ним, и они решили объединить творческие усилия. Этот результат он и представил поклонникам.
— Трек и видео просто пушка! — написали в комментариях подписчики.
Вячеслав также намекнул на продолжение анимационной серии, сообщив в своем посте, что команда уже готовит новую песню. Но на этот раз… про ежа.
