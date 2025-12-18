Ричмонд
Врач Демьяновская назвала основную опасность катания на тюбингах

Катание на тюбингах по праву считается одним из травмоопасных зимних развлечений. Основная опасность связана с высокой скоростью и полным отсутствием возможности управления им, предупредила в беседе с RT врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» невролог Екатерина Демьяновская.

Она объяснила, что ватрушка развивает огромную скорость, значительно превышающую скорость санок, снегоката или ледянки на том же склоне, при этом затормозить или спрыгнуть с тюбинга на спуске практически невозможно.

«Снаряд часто неконтролируемо вращается вокруг своей оси, что может вызвать полную потерю ориентации в пространстве», — подчеркнула эксперт.

По её словам, такой способ катания с горы может приводить к травмам, в том числе тяжёлым, требующим госпитализации.

К самым вероятным происшествиям можно отнести повреждения позвоночника, включая «хлыстовую» травму, компрессионные переломы, что сравнимо с последствиями серьёзных дорожно-транспортных происшествий, отметила врач.

«Особую опасность такие травмы представляют для детей из-за слабости связочного аппарата и мышечного корсета, а также для людей с остеопорозом из-за снижения минеральной плотности костной ткани. Это может привести к повреждению спинного мозга и его корешков, а в перспективе — к стойким деформациям позвоночника, например выраженному сколиозу, хронической посттравматической боли в спине. Помимо этого, скоростные спуски на тюбингах могут стать причиной переломов конечностей, костей таза и черепа, а также травм головного мозга», — рассказала невролог.

Отмечается, что риск получения травмы многократно возрастает при катании по неподготовленным склонам с трамплинами, деревьями, снежным накатом в конце трассы или другими препятствиями, на которых тюбинг может совершить резкое движение или выехать за пределы горки.

«Пружинящий эффект при жёстком приземлении с трамплина на такой горке создаёт ударную нагрузку на спину и шею. Крайне опасно кататься вдвоём, привязывать тюбинги друг к другу или к машине: это почти гарантированно может привести к потере управления, падениям и травмам», — заявила собеседница RT.

Она добавила, что ключевое правило безопасности — выбор специально подготовленного склона под углом не более 20%, с пологим выкатом, без препятствий и стихийных трамплинов.

«Однако даже в этом случае необходимо спускаться по одному, выбирать подходящие по размеру тюбинги из качественных материалов без повреждений, сохранять дистанцию и использовать защитную экипировку», — заключила Демьяновская.