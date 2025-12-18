Врач Демьяновская назвала основную опасность катания на тюбингах

Она объяснила, что ватрушка развивает огромную скорость, значительно превышающую скорость санок, снегоката или ледянки на том же склоне, при этом затормозить или спрыгнуть с тюбинга на спуске практически невозможно.
«Снаряд часто неконтролируемо вращается вокруг своей оси, что может вызвать полную потерю ориентации в пространстве», — подчеркнула эксперт.
По её словам, такой способ катания с горы может приводить к травмам, в том числе тяжёлым, требующим госпитализации.
К самым вероятным происшествиям можно отнести повреждения позвоночника, включая «хлыстовую» травму, компрессионные переломы, что сравнимо с последствиями серьёзных дорожно-транспортных происшествий, отметила врач.
«Особую опасность такие травмы представляют для детей из-за слабости связочного аппарата и мышечного корсета, а также для людей с остеопорозом из-за снижения минеральной плотности костной ткани. Это может привести к повреждению спинного мозга и его корешков, а в перспективе — к стойким деформациям позвоночника, например выраженному сколиозу, хронической посттравматической боли в спине. Помимо этого, скоростные спуски на тюбингах могут стать причиной переломов конечностей, костей таза и черепа, а также травм головного мозга», — рассказала невролог.
Отмечается, что риск получения травмы многократно возрастает при катании по неподготовленным склонам с трамплинами, деревьями, снежным накатом в конце трассы или другими препятствиями, на которых тюбинг может совершить резкое движение или выехать за пределы горки.
«Пружинящий эффект при жёстком приземлении с трамплина на такой горке создаёт ударную нагрузку на спину и шею. Крайне опасно кататься вдвоём, привязывать тюбинги друг к другу или к машине: это почти гарантированно может привести к потере управления, падениям и травмам», — заявила собеседница RT.
Она добавила, что ключевое правило безопасности — выбор специально подготовленного склона под углом не более 20%, с пологим выкатом, без препятствий и стихийных трамплинов.
«Однако даже в этом случае необходимо спускаться по одному, выбирать подходящие по размеру тюбинги из качественных материалов без повреждений, сохранять дистанцию и использовать защитную экипировку», — заключила Демьяновская.