«Судьба дома определится в течение суток». Власти Гомеля сказали, что будет с пострадавшей во время вспышки газа многоэтажкой

Стало известно, что судьба поврежденной во время вспышки газа многоэтажки в Гомеле должна определиться в течение суток после ЧП, сообщил телеграм-канал «Гомельщина официально».
Ранее «Комсомолка» писала, что вспышка газовоздушной смеси в многоэтажке в Гомеле 17 декабря сместила бетонные плиты в квартире.
Также в ЖКХ рассказали, что после ЧП в многоэтажном доме расселяют жильцов и проверяют подъезд и соседние дома, а в самой многоэтажке отключили свет, газ и подачу тепла.
При этом гомельские власти высказались о дальнейшей судьбе поврежденного дома, сказав, что на определение его судьбы будут отведены сутки.
— В течение суток профильные специалисты обследуют дом по улица Косарева, 3, и дадут рекомендации по его дальнейшей судьбе, — прокомментировал замглавы облисполкома Андрей Барановский.
Чиновник рассказал, что в пострадавшем подъезде десятиэтажного многоквартирного дома проживали 78 человек, в том числе 11 детей. Среди жильцов — четыре представителя преклонного возраста, которым предписан постельный режим. Они были приняты врачами в медучреждения, где за ними организуют особый уход. Другие нуждающиеся в жилье получили места для временного проживания с питанием.
— Основная задача на сегодня — успокоить людей, чтобы в этой сложной ситуации они чувствовали себя комфортно, — заключил Барановский.
Здесь мы писали, что МЧС сообщило подробности вспышки газа в многоэтажном доме в Гомеле, заявив, что произошло обрушение плит перекрытия и ведется поиск пострадавших.
Также сообщили, что в Гомеле жильцы пострадавшего при вспышке газа дома получили места в гостинице.