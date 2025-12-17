«Судьба дома определится в течение суток». Власти Гомеля сказали, что будет с пострадавшей во время вспышки газа многоэтажкой

Чиновник рассказал, что в пострадавшем подъезде десятиэтажного многоквартирного дома проживали 78 человек, в том числе 11 детей. Среди жильцов — четыре представителя преклонного возраста, которым предписан постельный режим. Они были приняты врачами в медучреждения, где за ними организуют особый уход. Другие нуждающиеся в жилье получили места для временного проживания с питанием.