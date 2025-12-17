В Омске из-за масштабной аварии нарушилось движение троллейбусов

«Схема движения трех троллейбусов до Нефтяников временно сокращена. Троллейбусные маршруты № 2, 4 и 8 при движении в сторону Нефтяников временно следуют по сокращенной схеме до конечной остановки “ДК им. Малунцева” и с дальнейшим разворотом у Советского исполкома», — сообщает администрация города Омска.