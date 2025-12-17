Ричмонд
Пенсионерам Ростовской области январскую пенсию могут выплатить раньше обычного

Некоторым донским пенсионерам могут изменить график выплат из-за новогодних праздников.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области некоторым пенсионерам планируют досрочно выплатить пенсии за январь 2026 года. Решение связано с длительным периодом новогодних праздников, сообщает издание «Городской репортер».

Под досрочную выплату, которая должна быть завершена до 30 декабря, подпадают жители региона, получающие перечисления через банк и те, кому деньги поступают в период с 1 по 12 января.

Для остальных пенсионеров ничего не изменится. В том числе, речь идет о тех, кто получают выплаты через почту. В этих случаях январские пенсии должны поступить уже после праздников, в обычные сроки.

В региональном отделении СФР жителям Дона советуют уточнить точную дату поступления средств в своем банке или в отделении почты.

