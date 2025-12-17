В Омске 14-летняя девочка попала под колеса автомобиля

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что 41-летний мужчина, управляя автомобилем «Хонда», на ул. 22 Апреля допустил наезд на 14-летнюю девочку. Отмечается, что школьница переходила проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП юной омичке понадобилась срочная медицинская помощь. Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки, сообщили в ведомстве.