В Омске 14-летняя девочка попала под колеса автомобиля

После аварии ребенку понадобилась срочная медицинская помощь.

Источник: Комсомольская правда

Информация об автопроисшествии, в котором пострадала несовершеннолетняя девочка, поступила в омскую полицию сегодня, 17 декабря, в 16:50 часов.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что 41-летний мужчина, управляя автомобилем «Хонда», на ул. 22 Апреля допустил наезд на 14-летнюю девочку. Отмечается, что школьница переходила проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП юной омичке понадобилась срочная медицинская помощь. Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки, сообщили в ведомстве.