МЧС осталось разобрать разрушенные конструкции на шестом этаже после вспышки газа в многоэтажке Гомеля

Мы также писали, что ЖКХ Гомеля рассказали, что после ЧП в многоэтажном доме расселяют жильцов и проверяют подъезд и соседние дома, а в самой многоэтажке отключили свет, газ и подачу тепла. А еще о том, что жильцы пострадавшего при вспышке газа дома получили места в гостинице. Еще власти Гомеля сказали, что будет с пострадавшей во время вспышки газа многоэтажкой: «Судьба дома определится в течение суток».