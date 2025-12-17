МЧС осталось разобрать разрушенные конструкции на шестом этаже после вспышки газа в многоэтажке Гомеля

Начальник Гомельского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Сергей Дичковский сказал, что спасателям осталось разобрать разрушенные конструкции на шестом этаже после вспышки газа 17 декабря в многоэтажке Гомеля. Об этом пишет БелТА.
Все произошло около 12.45, когда в МЧС поступило сообщение о взрыве бытового газа в 10-этажном трехподъездном доме по улице Косарева в областном центре. Потолочные плиты 7 и 8 этажей обрушились на квартиру 6 этажа. Произошло обрушение верхних потолочных плит 7-го и 8-го этажей. Также ранее «Комсомолка» писала, что вспышка газовоздушной смеси в многоэтажке в Гомеле 17 декабря сместила бетонные плиты в доме.
Известно, что с верхних этажей эвакуировали 9 человек. Ведутся поиски пострадавших в той квартире, в которой скопились рухнувшие конструкции.
Как сказала начальник психологической службы Гомельского областного управления МЧС Эльвира Донцова, по состоянию на 17.47 паники не было допущено, а к указанному времени пострадавших нет.
