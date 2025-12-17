Григоренко объяснил, для чего нужны детские сим-карты

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В рамках второго пакета мер против телефонного и интернет-мошенничества прорабатывается введение детских сим-карт — в первую очередь на таких сим-картах будут ограничения по числу звонков и списку абонентов, которые смогут звонить на этот номер, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
«Предлагается введение детских сим-карт. … Под детскими сим-картами понимаются сим-карты, по которым по умолчанию операторами связи будут предлагаться ограниченная возможность по количеству звонков, по абонентам, которые могут звонить на так называемые детские номера», — сообщил он, комментируя второй пакет мер против кибермошенничества.
Также предлагается ввести ограничения по определенному контенту в интернете при входе в сеть с мобильных устройств с детских сим-карт. Он подчеркнул, что использование таких сим-карт будет абсолютно добровольной мерой.
Вице-премьер также рассказал, что в рамках второго пакета предлагается маркировать международные звонки, так как очень много мошеннических схем осуществляется именно из-за границы.
Кроме того, обсуждается ограничение числа банковских карт на одного гражданина, напомнил он. «Здесь тоже нужно наводить определенный порядок и определенную разумность, но не ограничивая удобство для граждан», — подчеркнул Григоренко.
Ранее в декабре, президент России Владимир Путин заявил, что сейчас обсуждается второй пакет мер борьбы с телефонным мошенничеством, на подходе и третий. Тогда же Григоренко рассказал, что правительство РФ подготовило второй пакет мер по защите граждан от онлайн- и телефонных мошенников, в него вошли около 20 мер.
Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Так, с 1 августа россияне получили возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября они могут отказаться от спам-звонков.