Новый жилой квартал в уфимском Инорсе: мэрия отдал территорию под проектирование

В Уфе начинается работа по созданию проекта планировки крупной территории в микрорайоне Инорс. Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации. Речь идет о квартале, ограниченном бульваром Баландина, улицами Транспортной, Фронтовых бригад и Георгия Мушникова.
Общая площадь проектирования составит 37 гектаров. Согласно действующему Генеральному плану Уфы, на данном участке предусмотрено жилищное строительство без ограничения по этажности, а также возведение объектов социальной инфраструктуры. Данные специалистов указывают на относительно устойчивые грунты на территории.
До старта проектирования необходимо провести комплекс инженерных изысканий для подготовки обосновывающих материалов. Разработку проекта планировки должны вести с учетом границ территорий объектов культурного наследия и зон с особыми условиями использования. Согласованный и утвержденный проект планировки должен быть представлен в Главархитектуру города в течение 18 месяцев.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.