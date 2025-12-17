Госдума рассмотрит ограничительные меры для лиц, скрывающихся за рубежом

Законопроектами предлагается установить комплекс временных ограничительных мер в отношении скрывающихся за пределами России граждан, осужденных за совершение преступлений. Меры также будут применяться в отношении уехавших за рубеж лиц, виновных в совершении административных правонарушений против страны (в том числе за призывы к нарушению территориальной целостности страны, к введению против РФ санкций, дискредитацию Вооруженных сил РФ, за нарушение законодательства об иноагентах).