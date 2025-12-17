Ричмонд
Один из КПП на молдавско-румынской границе временно не работает: Технические проблемы у соседней страны

Рекомендуется заранее выбрать для пересечения границы другие пункты пропуска.

Источник: Комсомольская правда

Пункт пропуска через границу Леушены-Албица временно приостановил свою работу из-за технических проблем с информационной системой румынской пограничной полиции. Пограничная полиция Молдовы сообщает, что принимаются меры для устранения неисправностей и организации движения пассажиров.

Рекомендуется заранее выбрать для пересечения границы другие пункты пропуска, такие как:

Леова-Бумбэта.

Кагул-Оанча.

Скуляны.

