Один из КПП на молдавско-румынской границе временно не работает: Технические проблемы у соседней страны

Пункт пропуска через границу Леушены-Албица временно приостановил свою работу из-за технических проблем с информационной системой румынской пограничной полиции. Пограничная полиция Молдовы сообщает, что принимаются меры для устранения неисправностей и организации движения пассажиров.
Рекомендуется заранее выбрать для пересечения границы другие пункты пропуска, такие как:
Леова-Бумбэта.
Кагул-Оанча.
Скуляны.
