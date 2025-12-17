В Омске умер легендарный врач, работавший в родильном доме больницы на Березовой

Будучи заместителем главного врача, открыл амбулаторный центр репродуктивного здоровья и планирования семьи, что позволило преобразовать акушерско-гинекологическую службу больницы в законченный цикл, направленный на сохранение репродуктивного потенциала населения. Благодаря его активному участию родильный дом Областной клинической больницы стал обладателем международной премии «Профессия — жизнь» в номинации «За достижения в области охраны материнства и детства». Родильному дому в 2007 году присвоено звание ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница доброжелательного отношения к ребенку». При огромном объеме организаторской и педагогической работы Вячеслав Владимирович всегда оставался прекрасным хирургом, душевным доктором, чьи руки спасли сотни человеческих жизней", — говорится в некрологе министерства здравоохранения Омской области.