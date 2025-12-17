В Омске умер легендарный врач, работавший в родильном доме больницы на Березовой

Печальной новостью о смерти ветерана Омской клинической больницы поделился минздрав Омской области. Вячеслав Ралко был легендой омской медицины. Именно он открыл в ОКБ амбулаторный центр репродуктивного здоровья и планирования семьи.
"С глубоким прискорбием сообщаем, что на 67-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался Вячеслав Ралко — ветеран Омской клинической больницы, Отличник здравоохранения РФ. Вячеслав Владимирович окончил ординатуру на базе кафедры акушерства и гинекологии № 2. Защитив диссертацию, получил звание кандидата медицинских наук. Возглавлял акушерско-гинекологическую службу Омской клинической больницы с 1996 по 2020 годы.
Фото: телеграм-канал «Минздрав Омской области».
Будучи заместителем главного врача, открыл амбулаторный центр репродуктивного здоровья и планирования семьи, что позволило преобразовать акушерско-гинекологическую службу больницы в законченный цикл, направленный на сохранение репродуктивного потенциала населения. Благодаря его активному участию родильный дом Областной клинической больницы стал обладателем международной премии «Профессия — жизнь» в номинации «За достижения в области охраны материнства и детства». Родильному дому в 2007 году присвоено звание ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница доброжелательного отношения к ребенку». При огромном объеме организаторской и педагогической работы Вячеслав Владимирович всегда оставался прекрасным хирургом, душевным доктором, чьи руки спасли сотни человеческих жизней", — говорится в некрологе министерства здравоохранения Омской области.
В ведомстве сообщают, что прощание с Вячеславом Ралко состоится 18 декабря 2025 года в траурном зале Областной клинической больницы по адресу ул. Березовая, 3, с 10.00 до 11.00.
Редакция «КП в Омске» приносит соболезнования родным и близким Вячеслава Владимировича.