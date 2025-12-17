Глава администрации Кагальницкого района Ростовской области подал в отставку

Глава администрации Кагальницкого района Ростовской области Владимир Бартеньев подал в отставку в связи с переходом на новое место работы. Об этом чиновник сообщил в своем телеграм-канале.
— Кагальницкий район для меня — это люди, это истории. Это общее дело, в которое каждый из вас вносит свой незаменимый вклад. Район останется в моем сердце навсегда. Буду искренне болеть за общие успехи и следить за достижениями, — написал Владимир Бартеньев.
Напомним, управленец возглавил администрацию Кагальницкого района в июле 2024 года. Контракт был подписан на пять лет.
Ранее в разные годы Владимир Бартеньев был директором Ростовского-на-Дону автотранспортного колледжа, гендиректором ООО «МАЗ Юг Руси», возглавлял минэнерго Дона, а также министерство экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской области.
