Вину признал лишь частично: пьяный житель Башкирии погубил в ДТП пешехода

В Башкирии вынесли приговор по уголовному делу по факту смертельного ДТП. Как сообщает Объединенная пресс-служба судов республики, 29-летнего жителя села Старосубхангулово Бурзянского района признан виновным по статьям об управлении автомобилем в пьяном виде и нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.
Этим летом, 26 июня, мужчина, будучи пьяным, сел за руль автомобиля и сбил 60-летнего пешехода, который шел по обочине во встречном направлении. Пострадавший скончался на месте происшествия от полученных травм.
Подсудимый свою вину признал лишь частично. Он не стал отрицать, что был пьян в тот злополучный день, однако заявил, что за рулем в тот момент был его знакомый, а не он сам.
Белорецкий межрайонный суд не согласился с этой версией и признал мужчину виновным. Ему назначили восемь лет колонии общего режима. Также его лишили водительских прав на шесть лет. Автомобиль, за рулем которого был осужденный, конфискован и обращен в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.
