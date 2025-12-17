Следователи работают на месте обрушения плит многоквартирного дома в Гомеле

Как сообщалось, сегодня в областном центре на ул. Косарева обрушилось несколько перекрытий в одном из подъездов 10-этажного дома. По предварительным данным, обрушение произошло в результате взрыва газовоздушной смеси в квартире на седьмом этаже, отметили в СК.