Следователи работают на месте обрушения плит многоквартирного дома в Гомеле

17 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следователи работают на месте обрушения плит многоквартирного дома в Гомеле, сообщили БЕЛТА в СК.

Как сообщалось, сегодня в областном центре на ул. Косарева обрушилось несколько перекрытий в одном из подъездов 10-этажного дома. По предварительным данным, обрушение произошло в результате взрыва газовоздушной смеси в квартире на седьмом этаже, отметили в СК.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. «Для фиксации общей следовой картины и разлета обломков осуществлена аэрофотосъемка с использованием квадрокоптера. Проводится осмотр территории, прилегающей к дому, зафиксированы наружные повреждения здания», — рассказали в СК.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Особое внимание — установлению причин и условий, приведших к инциденту. -0-Фото Сергея Холодилина.