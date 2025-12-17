Создана РНК-терапия, омолаживающая иммунную систему

Работу этой терапии исследователи проверили на мышах возрастом в полтора года, что эквивалентно людям очень преклонного возраста. Проведенные учеными наблюдения показали, что введение РНК-терапии в их организм радикальным образом омолодило Т-клетки и улучшило работу других компонентов иммунитета, в результате чего грызуны начали лучше реагировать на вакцины и иммунотерапию рака, а также активнее сопротивляться инфекциям. Это говорит о высокой перспективности дальнейшей разработки этой технологии, подытожили биологи.