лица_ВНС. Перспективы для молодых специалистов, обеспечение жильем. Делегат ВНС о развитии городов и поселков

«Для меня, как учителя, ключевыми являются вопросы демографической безопасности — основа процветания любого общества. Нам нужны сильные, здоровые семьи, счастливые дети, которые будут строить нашу Беларусь дальше. Не менее важно развитие наших регионов, процветание городов и поселков, чтобы здесь молодые специалисты видели перспективы для жизни и работы. А обеспечение молодых семей и специалистов доступным жильем станет основой их стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Также нужно постоянное повышение качества социального обслуживания населения — это касается и медицины, и поддержки пожилых людей, и образования, и культурного досуга. Забота о человеке, его благополучии — это фундамент, на котором должна строиться наша страна», — сказала Галина Маршалова. -0-