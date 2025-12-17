лица_ВНС. Перспективы для молодых специалистов, обеспечение жильем. Делегат ВНС о развитии городов и поселков

На втором заседании VII Всебелорусского народного собрания делегаты представят свои идеи. О жизненных приоритетах рассказала корреспонденту БЕЛТА делегат ВНС — учитель начальных классов Добромыслинской средней школы имени Л. П. Тихмянова Лиозненского района Галина Маршалова.
«Для меня, как и для многих моих коллег, соседей, для каждого простого человека, Всебелорусское народное собрание — уникальная площадка, где слышат голос каждого. Это реальная возможность соучаствовать в принятии стратегических решений, которые касаются повседневной жизни каждого региона. Это и есть настоящая демократия — возможность для народа формировать будущее», — сказала Галина Маршалова.
«Для меня, как учителя, ключевыми являются вопросы демографической безопасности — основа процветания любого общества. Нам нужны сильные, здоровые семьи, счастливые дети, которые будут строить нашу Беларусь дальше. Не менее важно развитие наших регионов, процветание городов и поселков, чтобы здесь молодые специалисты видели перспективы для жизни и работы. А обеспечение молодых семей и специалистов доступным жильем станет основой их стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Также нужно постоянное повышение качества социального обслуживания населения — это касается и медицины, и поддержки пожилых людей, и образования, и культурного досуга. Забота о человеке, его благополучии — это фундамент, на котором должна строиться наша страна», — сказала Галина Маршалова. -0-