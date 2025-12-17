Совет Республики одобрил ратификацию ряда международных соглашений

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заседании четвертой сессии Совета Республики Национального собрания восьмого созыва одобрена ратификация ряда международных документов, передает корреспондент БЕЛТА.
Законопроект о республиканском бюджете на 2026 год одобрен Советом Республики.
Был одобрен законопроект «О ратификации соглашения между Республикой Беларусь и Республикой Зимбабве о взаимной защите секретной информации». «Соглашение создает правовую основу для защиты государственных секретов Республики Беларусь и Республики Зимбабве при осуществлении двустороннего международного сотрудничества в экономической, военной, научно-технической и других сферах», — подчеркнул заместитель председателя КГБ Сергей Гладышев.
Также был одобрен проект закона «О ратификации временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами — членами, с одной стороны, и Монголией, с другой стороны». «Принимая во внимание отсутствие широкой практики заключения Монголией соглашений о свободной торговле, стороны пришли к выводу о целесообразности заключения на данном этапе временного торгового соглашения, в соответствии с которым ввозные таможенные пошлины во взаимной торговле будут снижены или устранены в отношении ограниченной номенклатуры товаров. Временное торговое соглашение с Монголией заключается на три года. Его действие впоследствии продлевается еще на три года, если стороны не договорятся об ином», — сказал заместитель министра иностранных дел Павел Утюпин.
Далее был одобрен проект закона «О ратификации соглашения об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и его государствами — членами, с одной стороны, и Объединенными Арабскими Эмиратами, с другой стороны». «Соглашение предусматривает создание полноформатной зоны свободной торговли между государствами — членами ЕАЭС и Объединенными Арабскими Эмиратами посредством снятия тарифных и нетарифных барьеров по доступу на рынок товаров», — отметил Павел Утюпин.
Кроме того, на заседании был одобрен законопроект «О ратификации протоколов о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года». «Углубление интеграции между государствами ЕАЭС вызывает потребность в совершенствовании правового регулирования. Как следствие, процесс по внесению корректировок в договор носит непрерывный характер. Так, со времени вступления в силу договора было разработано более 10 протоколов о внесении изменений, в том числе 4 так называемых больших протоколов. Инициаторами подготовки, представленного на ратификацию большого протокола выступили и Евразийская экономическая комиссия, и государства — члены Союза. Большая часть поправок относится к компетенции министерств антимонопольного регулирования, финансов, экономики и комитета по стандартизации. В общей сложности протокол содержит более 10 поправок», — отметил министр юстиции Евгений Коваленко.
Также был одобрен проект закона «О ратификации международных договоров». Проект закона подготовлен в целях выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для выражения согласия Беларуси на обязательность протокола о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года и протокола о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года.
Согласно протоколам, в конвенции вносятся изменения, которые расширяют объем правовой помощи, оказываемой договаривающимися сторонами гражданам государств — участников СНГ и лицам, проживающим на территориях этих государств. Так, предусматривается возможность признания и исполнения на территориях договаривающихся сторон вынесенных иностранными судами судебных приказов (определений о судебном приказе) о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, закрепляется процедура подачи сторонами, в чью пользу были вынесены судебные приказы, ходатайств об их признании и исполнении, определяются основания для отказа в признании и исполнении судебных приказов.
Члены Совета Республики одобрили и законопроект «О ратификации Конвенции об учреждении Международной организации по медиации». Конвенция предусматривает создание новой международной организации, деятельность которой направлена на оказание содействия в мирном разрешении международных споров, а также на развитие и популяризацию медиации в целом.
Фото Виталия Пивоварчика.
Далее был одобрен проект закона «О ратификации меморандума о взаимопонимании между правительством Республики Беларусь и правительством Федеративной Республики Нигерия о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах». «Развитие сотрудничества со странами африканского региона является важным направлением внешнеэкономического курса Беларуси. Нигерия — крупнейшая по населению страна Африки. В текущем году наблюдается резкий рост товарооборота Беларуси и Нигерии, практически в восемь раз по сравнению с прошлым годом. В этой связи ГТК инициировал заключение меморандума о взаимопонимании между правительством Республики Беларусь и правительством Федеративной Республики Нигерия о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах. Положениями меморандума определяются основные принципы и формы сотрудничества между таможенными органами двух стран, устанавливается порядок оказания взаимной помощи для надлежащего применения таможенного законодательства, а также взаимодействие по направлению пресечения и расследования таможенных правонарушений», — отметил председатель ГТК Владимир Орловский. -0-