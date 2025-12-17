Совет Республики одобрил ратификацию ряда международных соглашений

Также был одобрен проект закона «О ратификации временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами — членами, с одной стороны, и Монголией, с другой стороны». «Принимая во внимание отсутствие широкой практики заключения Монголией соглашений о свободной торговле, стороны пришли к выводу о целесообразности заключения на данном этапе временного торгового соглашения, в соответствии с которым ввозные таможенные пошлины во взаимной торговле будут снижены или устранены в отношении ограниченной номенклатуры товаров. Временное торговое соглашение с Монголией заключается на три года. Его действие впоследствии продлевается еще на три года, если стороны не договорятся об ином», — сказал заместитель министра иностранных дел Павел Утюпин.