В России создадут свыше шести систем на основе квантовых сенсоров

«Планы такие, что в стране должны быть созданы два новых квантовых сенсора. В 2030-м году уже должны быть сделаны шесть систем на основе разных новых и старых квантовых сенсоров, которые придут в рынок с высоким уровнем готовности. И сегодня у нас полная уверенность в том, что это будет сделано. Уверен, что их будет не шесть, а существенно больше, они будут применимы для навигации, сделав ее намного точнее, чем сегодня, также будут применимы для разведки полезных ископаемых, для биомедицинских нужд и многих других сфер», — сказал собеседник агентства.