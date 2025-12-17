Какова судьба гомельской многоэтажки, в которой прогремел взрыв, пояснили в облисполкоме

17 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Какова судьба гомельской многоэтажки, в которой произошло ЧП, пояснил заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Барановский, сообщает БЕЛТА.
Сегодня в Гомеле в 10-этажном жилом доме по ул. Косарева произошла вспышка газовоздушной смеси. «Службы оперативного реагирования, МЧС выехали на сигнал. Оперативно проведена работа с населением, эвакуация жителей подъезда, определены места для проживания граждан. Также проработаны вопросы, связанные с обеспечением их питания, вещами первой необходимости. То, что мы должны сделать, в первую очередь для людей, уже сделано», — подчеркнул Андрей Барановский.
Продолжается работа на месте ЧС. «Приглашены также специализированные организации. Домостроители плюс специализированный институт, которые проведут обследование и дадут рекомендации по дальнейшей судьбе данного дома. Поэтому основная задача на сегодняшний день — успокоить людей, принять необходимые меры для определения и безопасного пребывания людей. Для этого будет сделано все», — заверил заместитель председателя облисполкома.
По предварительной информации, пострадавших нет. «Людей, которые находились в то время в своих квартирах, оперативно эвакуировали. Известно, что в данном подъезде проживало 78 человек, из них 11 детей. Четыре человека преклонного возраста, которым ранее был предписан врачами постельный режим. Поэтому эти люди были приняты медиками. Для них организован отдельный уход», — акцентировал Андрей Барановский.
«Комиссия поставила задачу проектному институту — за сутки проработать конструктивы дома. В течение суток мы уже определимся, что делать дальше с этим домом, с подъездом. Дополнительно сообщим актуальную информацию. Есть у нас возможность сегодня обеспечить людей жильем. На такой случай прописан алгоритм: куда и кого расселяем. В рамках этого алгоритма мы продолжаем работу», — заключил он. -0-
Фото Сергея Холодилина.