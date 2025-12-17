Какова судьба гомельской многоэтажки, в которой прогремел взрыв, пояснили в облисполкоме

«Комиссия поставила задачу проектному институту — за сутки проработать конструктивы дома. В течение суток мы уже определимся, что делать дальше с этим домом, с подъездом. Дополнительно сообщим актуальную информацию. Есть у нас возможность сегодня обеспечить людей жильем. На такой случай прописан алгоритм: куда и кого расселяем. В рамках этого алгоритма мы продолжаем работу», — заключил он. -0-