Следственный комитет сделал первое заявление после обрушения плит в гомельской многоэтажке

Следственный комитет Беларуси сделал первое заявление после обрушения плит в гомельской многоэтажке.
В частности, сообщается, что на месте ЧП — в 10-этажном доме по улице Косарева — работают следователи.
«По предварительным данным обрушение произошло в результате взрыва газовоздушной смеси в квартире на седьмом этаже», — сказано в заявлении СК Беларуси.
Там уточнили также, что для фиксации общей следовой картины и разлета обломков провели аэрофотосъемку квадрокоптером. Также идет осмотр следственно-оперативной группой прилегающей к дому территории, зафиксированы наружные повреждения строения.
Следователи устанавливают все обстоятельства ЧП и обещают уделить особое внимание причинам и условиям, которые привели к инциденту.
Позже МЧС сообщило подробности вспышки газа в многоэтажном доме в Гомеле: «Произошло обрушение плит перекрытия, ведется поиск пострадавших».
Также сообщили, что в Гомеле жильцы пострадавшего при вспышке газа дома получили места в гостинице.
Позднее в ЖКХ рассказали, что после ЧП в многоэтажном доме расселяют жильцов и проверяют подъезд и соседние дома, а в самой многоэтажке отключили свет, газ и подачу тепла.
А затем еще власти Гомеля сказали, что будет с пострадавшей во время вспышки газа многоэтажкой.
Примерно к 18.00 17 декабря МЧС осталось разобрать разрушенные конструкции на шестом этаже после вспышки газа в многоэтажке Гомеля. Именно на эту квартиру обрушились перекрытия с седьмого и восьмого этажей.