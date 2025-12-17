Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кишиневе за 40 тысяч евро продается «заброшка», в которой надо менять все — фундамент, стены, крышу: За такие деньги можно купить студию у моря в Болгарии и Турции

Такие цены на недвижимость — только в Молдове [видео]

Источник: Комсомольская правда

Заброшка за 40 000 евро в Кишиневе. Такие цены на недвижимость — только в Молдове.

За 40 тысяч евро — дом, если можно так назвать, в котором надо менять все — фундамент, стены, крышу, то есть, строить заново. Еще и потратиться на вывоз старой хибары.

Продается это «сокровище» на ул Моара Рошие — Красной мельницы.

За такие деньги можно купить скромную квартирку или студию у моря, например, в Болгарии или Турции. А в Греции — тоже у моря — целый заброшенный дом с толстенными каменными стенами и прочным фундаментом.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

«Хорошо, что навсегда свалил оттуда, в Молдове так трудно сегодня жить!»: Как устроились наши соотечественники в России.

Владимир ни разу не пожалел, что бросил на Родине налаженный быт и сорвался в неизвестность (далее…).

У руководства страны сила не в правде: Власти Молдовы нацелились на насильную румынизацию юга страны, где преимущественно говорят на русском.

Языковой вопрос — крайне чувствительный для нашей крохотной республики (далее…).

Что означает для Молдовы уход США из Европы: За евроскептицизм начнут сажать в тюрьму.

Уход США из Европы — слишком серьезная вещь, чтобы игнорировать ее до бесконечности (далее…).