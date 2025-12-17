В Кишиневе за 40 тысяч евро продается «заброшка», в которой надо менять все — фундамент, стены, крышу: За такие деньги можно купить студию у моря в Болгарии и Турции

Заброшка за 40 000 евро в Кишиневе. Такие цены на недвижимость — только в Молдове.
За 40 тысяч евро — дом, если можно так назвать, в котором надо менять все — фундамент, стены, крышу, то есть, строить заново. Еще и потратиться на вывоз старой хибары.
Продается это «сокровище» на ул Моара Рошие — Красной мельницы.
За такие деньги можно купить скромную квартирку или студию у моря, например, в Болгарии или Турции. А в Греции — тоже у моря — целый заброшенный дом с толстенными каменными стенами и прочным фундаментом.
