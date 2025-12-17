Строительство шло 9 лет: в Башкирии запустили движение по мосту через реку Быстрый Танып

Активные работы возобновились в 2022 году, но и тогда проект столкнулся с новыми трудностями — потребовалось дополнительное укрепление промежуточных опор. В результате строительство вели поэтапно: сначала была построена дорога, а затем мост. В 2023 году завершили дорожную часть, а сегодня открыто и движение по самому мосту, который соответствует всем современным требованиям безопасности.