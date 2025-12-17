Ричмонд
Строительство шло 9 лет: в Башкирии запустили движение по мосту через реку Быстрый Танып

В Башкирии после 9 лет стройки открыли мост через реку Быстрый Танып.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 17 декабря, в Балтачевском районе Башкирии состоялось торжественное открытие нового моста через реку Быстрый Танып рядом с деревней Кузеево. Об этом сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова.

Объект соединил населенный пункт с районным центром — селом Старобалтачево и другими поселениями района. Строительство комплекса, включавшего 4,5 километра дороги и мост длиной 77 метров, началось еще в 2016 году. Однако в процессе работ возникли сложности, потребовавшие корректировки проектно-сметной документации, в том числе из-за паводковых особенностей реки.

Активные работы возобновились в 2022 году, но и тогда проект столкнулся с новыми трудностями — потребовалось дополнительное укрепление промежуточных опор. В результате строительство вели поэтапно: сначала была построена дорога, а затем мост. В 2023 году завершили дорожную часть, а сегодня открыто и движение по самому мосту, который соответствует всем современным требованиям безопасности.

Любовь Минакова подчеркнула, что, несмотря на все возникшие сложности, поэтапное и планомерное выполнение работ позволило довести проект до конца.

— И теперь жители Балтачевского района смогут добираться до районного центра и соседних населенных пунктов безопасно и с комфортом, — заявила министр.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.